3.21 مليون وفاة بفايروس كورونا عالميا

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 144.94 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي ضحاياه إلى 3 ملايين و215303 حالات و وأشارت بيانات الوكالة إلى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأولى من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 570674 31996280

الهند 186920 16263695

البرازيل 383502 14167973

فرنسا 102164 5408606

روسيا 246975 4744961

تركيا 37329 4501382

بريطانيا 127387 4401110

إيطاليا 118357 3920945

إسبانيا 77496‬ ‭3456886‬

ألمانيا 81026 ‬ 3229021

عربيا، جاءت الدول من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25- العراق 15174 1018321

34- الأردن 8474 697487

39- لبنان 7090 518104

40- المغرب 8976 507938

41- الإمارات 1567 506845

42- السعودية 6878 410191

وأشارت الوكالة إلى أنها تعتمد في إحصائها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين لكل بلد. (رويترز)