إصابة المستشار الألماني بكورونا عقب عودته من الخليج

اعلنت الحكومة الألمانية الاثنين، إصابة المستشار أولاف شولتس بفيروس كورونا غداة عودته من جولة في الخليج شملت السعودية وقطر والإمارات..

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيستريت إن شولتس (64 عاما) ظهرت عليه أعراض رشح ”خفيفة“ قبل أن تثبت إصابته ويلتزم بحجر في شقته بمقر المستشارية.

واضاف هيبيستريت إن التزامات شولتس في الأيام القليلة المقبلة ستستمر افتراضيا.

وكان الزعيم الالماني عاد مؤخرا من جولة في السعودية وقطر والإمارات هدفت خصوصا إلى إيجاد مصادر جديدة لإمدادات الطاقة لألمانيا.