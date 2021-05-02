إصابة ثلاثة مستوطنين في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية

وصفت حالة اثنين من المصابين بالخطيرة.

أصيب 3 مستوطنين، الأحد، إثر إطلاق نار على حاجز "زعترة" الإسرائيلي العسكري، شماليّ الضفة الغربية المحتلة.

وقالت "نجمة داوود الحمراء" (جمعية إسرائيلية غير حكومية)، إن "3 أشخاص أصيبوا عند مفرق تفوح (المسمى الإسرائيلي لحاجز زعترة العسكري)، بينهم اثنان بجروح خطيرة، فيما الآخر إصابته طفيفة، إثر إطلاق نار".

ونوهت المنظمة الإسرائيلية إلى "أنّ المصابين كانوا يقفون عند موقف للحافلات".

بدورها، نقلت قناة (13) الإسرائيلية الخاصة عن الجيش الإسرائيلي قوله، إن "هناك اشتباه بهجوم بإطلاق نار على مفرق تفوح".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "إسرائيليين تعرضوا لإطلاق نار من داخل سيارة مشبوهة وصلت الى مفرق تفوح (حاجز زعترة) في الضفة الغربية حيث يوجد عدد من الإصابات في المكان".

وأضاف البيان: "قوة عسكرية أطلقت النار نحو السيارة التي فرت من المكان.. تقوم قوات الجيش بملاحقة السيارة المشبوهة وتقيم الحواجز في المنطقة".

ونقلت قناة "كان" الرسمية عن شاهد عيان، قوله إن "مركبة مسرعة، خففت سرعتها عند وصولها الحاجز مباشرة، فخرج منها شخص وأطلق النار، ما أدى لوقوع إصابات، ومن ثمّ فرّوا من المكان".

وفي السياق ذاته، أفاد شهود عيان أنّ قوات إسرائيلية أغلقت عدة شوارع ومفارق رئيسية شماليّ ووسط الضفة الغربية، في أعقاب إطلاق النار في منطقة زعترة.

اطلاق نار على مسنة فلسطينية

وصباح الأحد، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مسنة فلسطينية، تدعى فهيمة الحروب (60 عاما) من بلدة حوسان، وذلك بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مفرق المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"، قرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر طبية إسرائيلية، لم يصب أي من المستوطنين أو جنود الاحتلال الذي تواجدوا في المكان، بينما تم إطلاق النار صوب المسنة التي أصيبت بالقسم السفلي من الجسم.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تم نقل المسنة الفلسطينية إلى مستشفى "شعاريه تصديق" بالقدس، لتلقي العلاج، علما أن إصابتها وصفت بالخطيرة.

وأدعت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسنة الفلسطينية تسلحت بسكين وحاولت طعن جنود تواجدوا بنقطة عسكرية بالمكان.