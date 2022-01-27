إصابة جنديين إسرائيليين بـ"نيران صديقة" على الحدود مع مصر

في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أسبوعين، أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس إصابة اثنين من جنوده في تبادل لإطلاق النار وقع بالخطأ مع زملاء لهم على الحدود مع مصر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أن "الجنديين أصيبا بعد أن تعرف الجنود بالخطأ على أنهما مهربا مخدرات في تبادل لإطلاق النار خلال عملية تهريب مكثفة خلال الليل على الحدود المصرية".

وأشار الجيش الى ان الحادثة وقعت فيما "كان هناك ما لا يقل عن تسع محاولات تهريب على طول الحدود، مما يجعلها واحدة من أكثر الليالي نشاطا على الحدود المصرية".

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي إن كان أطلق النار إلى داخل الأراضي المصرية أو لا، لكنّ بيانه يوحي بذلك.

وقال أن "نيران المدافع الرشاشة لم تكن موجهة نحو القوات الإسرائيلية، لكنها كانت تهدف إلى ردع القوات الإسرائيلية عن الاقتراب من المنطقة. وعلى الأثر رد فريق من كتيبة كاراكال التي تحرس الحدود المصرية على الهجوم بإطلاق النار".

وتابع ان "السيارة التابعة لحرس الحدود كان يتواجد فيها جنديان واقتربت من السياج من الجانب الإسرائيلي. وخلال تبادل إطلاق النار، اعتقد جنود الكتيبة أن عربة حرس الحدود كانت شاحنة يستخدمها المهربون الإسرائيليون لجمع عبوات المخدرات، وقاموا بإطلاق النار على الإطارات".

وأعلن بيان الجيش أن "الجنديين أصيبا بجروح طفيفة جراء إطلاق النار وتم نقلهما إلى مركز سوروكا الطبي في بئر السبع لتلقي العلاج"، مؤكدا أنه "سيتم التحقيق في الحادث".

وقال البيان انه تمت مصادرة حوالي 400 كيلوغرام من المخدرات خلال الليل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صادر الجيش الإسرائيلي حوالي 100 كيلوغرام من المخدرات تم إلقاؤها عبر الحدود من مصر، وفي ديسمبر، ضبط الجنود 120 كيلوغراما من المخدرات.

ويأتي الحادث، بعد مقتل ضابطين في لواء "النخبة" عن طريق الخطأ، خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن، في وقت سابق من الشهر الحالي.

وعزيت الحادثة في حينها الى القرار الذي اتخذه الجيش الاسرائيلي بتغيير قواعد الاشتباك من اجل التصدي للهجمات الفلسطينية في الضفة الغربية.