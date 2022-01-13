صدمة في إسرائيل بعد مقتل ضابطي كوماندوز برصاص جندي مرتبك

توالت الخميس، ردود الفعل المعربة عن "الصدمة" و"الحزن" من قبل كبار المسؤولين في إسرائيل بعد مقتل ضابطين من وحدة النخبة في كتيبة الكوماندوز في الجيش الإسرائيلي مساء الاربعاء، على عناصر في الوحدة، والذي فتح عليهما النار "بالخطأ".

وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان الضابطين، وهما من وحدة النخبة "ايغوز"، قتلا إثر خطأ في تحديد الهوية، في منطقة إطلاق النار في قاعدة عسكرية في غور الأردن.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت معلقا على الحادثة في تغريدة على تويتر "هذا صباح حزين جدا. من صميم قلبي أتقدم بالتعازي إلى أسرتي الضابطين اللذين قتلا الليلة الماضية في حادث مأسوي".

وأضاف بينيت ان "الجيش يحقق في ظروف هذا الحادث الأليم وسيتم استخلاص العبر المطلوبة منه".

وبدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن الجيش يجري تحقيقا شاملا في الحادث الذي وصفه بأنه "فاجعة".

وقال غانتس في بيان أن "جيش الدفاع يستمر في التحقيق في ملابسات الفاجعة لمنع تكرارها".

هذا صباح حزين جدا. من صميم قلبي أتقدم بالتعازي إلى أسرتي الضابطين اللذين قُتِلا الليلة الماضية في حادث مأسوي. كرس القائدان خير سنوات عمرهما لتعزيز أمن إسرائيل وللدفاع عن الوطن. الشعب أجمع يحزن على رحيلهما. الجيش يحقق في ظروف هذا الحادث الأليم وسيتم استخلاص العبر المطلوبة منه. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) January 13, 2022

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيق في ملابسات "حادث إطلاق نار خطير وقع الليلة الماضية بالقرب من معسكر للجيش في الأغوار".

وأكد الجيش في بيان أن الحادث أسفر عن "مقتل ضابطين خلال عمليات أمنية بالقرب من معسكر للجيش في غور الأردن"، مضيفا ان الضابطين قتلا "نتيجة خطأ في تحديد الهوية أدى إلى تبادل لإطلاق نار" بين عناصر في الجيش.

وقال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي في إحاطة للصحافيين، إن الضابطين القتيلين من "قيادة إحدى وحدات الكوماندوز النخبوية في الجيش الإسرائيلي". وأضاف "الحديث يدور عن كارثة وحادثة قاسية قتل فيها قائدان بارزان في قوات النخبة".

وأضاف أن الحادث وقع بعد انتهاء يوم تدريبي في معسكر في منطقة النبي موسى (في غور الأردن)، حيث خرج الاثنان في دورية حول القاعدة العسكرية وخلالها اشتبها في شخص، وشرع الاثنان بإجراء اعتقاله.

وتابع "انتهى (الإجراء) بإطلاق نار في الهواء، لكن تبين أن ذلك الشخص هو مقاتل آخر يخدم معهما في نفس الوحدة، والذي اعتقد أنه يتعرض لعملية تخريبية عدائية وأنهما يطلقان النار عليه وبالتالي أطلق عليهما النار بدوره، فقتلهما".

وعُلم أن الضابطين (26 و28 عاما) وهما قائدا تشكيلين في وحدة "إيغوز"، أصيبا بجروح حرجة، ونقلا بطائرة مروحية إلى مستشفى "هداسا - عين كارم" في القدس، وسرعان ما أُعلن عن وفاتهما.

