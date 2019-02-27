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إصابة جنود هنود في تبادل لإطلاق نار عند الحدود مع باكستان

إصابة جنود هنود في تبادل لإطلاق نار عند الحدود مع باكستان
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