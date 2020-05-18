إصابة رضيع فلسطيني بفيروس كورونا

أعلن مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة، مسؤول ملف "كورونا"، كمال الشخرة عن نقل رضيع بعمر 3 شهور من قرية بيت أولا غرب الخليل، إلى غرفة العناية المكثفة نتيجة إصابته بكورونا.

وأكد الشخرة، في بيان صحفي، أن مصدر الإصابة في بيت أولا معروف لوزارة الصحة، بعكس ما يتم تداوله من بعض المواقع الالكترونية.

وكانت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أعلنت أمس عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا لمخالطي العامل الذي أعلن عن إصابته مساء أول أمس في بيت أولا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في فلسطين إلى 560 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 452 حالة، أي بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات المسجلة. (RT)