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إصابة شرطي ومراهق مسلح بإطلاق نار في الولايات المتحدة

منشور 19 كانون الثّاني / يناير 2022 - 05:59
إصابة شرطي ومراهق مسلح بإطلاق نار في الولايات المتحدة

أصيب شرطي في مدينة نيويورك الأمريكية ومراهق مسلح، بإطلاق نار، خلال مشاجرة بحي برونكس بالولايات المتحدة.

وأفادت مصادر في الشرطة، إن المشاجرة اندلعت بعدما اقترب الضابط من المراهق الذي كان يحمل سلاحا ناريا في ساحة لوريارد بالقرب من الجادة الثالثة في قسم بلمونت في حوالي الساعة 9:30 مساء.

وأضافت المصادر أن رصاصة واحدة على الأقل أطلقت من مسدس المراهق وسط حالة الفوضى، وأصابت الشرطي في ساقه اليسرى والشاب، البالغ من العمر 16 عاما، في قدمه.

ووصفت المصادر الإصابات التي لحقت بالشرطي والمراهق بأنها غير خطيرة.

كلمات دالة:الولايات المتحدة

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