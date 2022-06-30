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إصابة قائد لواء بالجيش الاسرائيلي و3 مستوطنين برصاص مقاومين فلسطينين في نابلس

منشور 30 حزيران / يونيو 2022 - 07:30
إصابة قائد لواء بالجيش الاسرائيلي و3 مستوطنين باشتباكات في نابلس

أقر الجيش الاسرائيلي بإصابة قائد لواء شمال الضفة الغربية وثلاثة مستوطنين خلال اشتباك مسلح مع مقاومين فلسطينيين في مدينة نابلس فجر الخميس. 

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واندلع الاشتباك خلال تصدي مئات الفلسطينيين لاقتحامات مجموعات من المستوطنين لقبر يوسف قرب نابلس.

وأعلن الناطق باسم الجيش الاسرائيلي إصابة قائد لواء شمال الضفة الغربية روعي تسفيغ، و3 مستوطنين، برصاص المقاومين في محيط قبر يوسف.

وأضاف الناطق بلسان جيش الاحتلال أن حالة المصابين طفيفة، فيما شوهدت سيارات إسعاف تابعة لنجمة داوود الحمراء وهي تنقل المصابين على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسلحين فتحوا النار تجاه المستوطنين المتواجدين في منطقة قبر يوسف ما تسبب بإصابة جندي و3 مستوطنين بجراح وصفت بـ الطفيفة.

وأضافت بأن قائد قوات الجيش في شمال الضفة روعي تسفيغ، قرر إخلاء كافة المستوطنين من منطقة القبر خشية تطور الأوضاع الأمنية.

أظهرت مقاطع فيديو المستوطنين وهم في حالة هلع ورعب شديدين داخل قبر يوسف قرب نابلس خلال الاشتباك.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت مع بدء قوات الاحتلال اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بمدينة نابلس بأكثر من 30 آلية بينها جرافة عسكرية، لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف بحجة أداء طقوسهم التلمودية.

وأعلن الهلال الأحمر عن 64 إصابة بصفوف الفلسطينيين خلال المواجهات مع الاحتلال في منطقة قبر يوسف، حيث شخصت 17 إصابة بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء الغاز المدمع، وتم معالجة غالبيتهم ميدانيا.

وتشهد المنطقة الشرقية بنابلس مواجهات عنيفة خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين لقبر يوسف شهرياً، واستشهد في الاقتحام الأخير الشهر الماضي الفتى غيث رفيق يامين (16 عاما) برصاص الاحتلال.

كلمات دالة:نابلسالجيش الاسرائيليقبر يوسف

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