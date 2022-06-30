إصابة 3 مستوطنين برصاص مسلحين فلسطينيين في نابلس

فتح مسلحون فلسطينيون النار مساء الاربعاء، على حشود من المستوطنين الذين اقتحموا قبر يوسف قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، فأصابوا ثلاثة منهم على الاقل، بحسب وسائل اعلام اسرائيلية.

وقالت المصادر نفسها أن مسلحين فلسطينيين تصدوا بإاطلاق النار على القوات الإسرائيلية والمستوطنين فور اقتحامهم القبر، مضيفة انه جرى اخلاء المستوطنين المصابين الى المستشفيات.

وقال موقع قناة "الغد" ان الاشتباكات التي اندلعت بين المسلحين الفلسطينيين والجيش الاسرائيلي في محيط قبر يوسف استمرت نحو 10 دقائق.

وأضاف: “انتشرت مقاطع فيديو تظهر حالة الرعب والذعر في صفوف المستوطنين داخل القبر، واضطرار جيش الاحتلال لإطفاء الأنوار داخل القبر ومحيطه، كما بدأت عمليات الانسحاب”

واشار الموقع الى ان 48 فلسطينيا كانوا قد اصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال نابلس قبيل دخولها مع المستوطنين الى قبر يوسف.

وافاد مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس، احمد جبريل بان طواقم الهلال نقلت عائلة تعرضت للاختناق خلال مواجهات قبر يوسف من بينهم 4 اطفال ورضيع إلى مشفى رفيديا لاستكمال العلاج.

كما وتعاملت مع 12 اصابة بالاختناق، اضافة الى 3 اصابات بحروق، وحالة وقوع، واصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط باليد.