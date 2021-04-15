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إصابة 15 شخصا جراء خروج قطار عن القضبان في مصر

منشور 15 نيسان / أبريل 2021 - 12:05
مصر
مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية إصابة 15 شخصا مساء الأربعاء جراء خروج قطار القاهرة الزقازيق عن القضبان بالقرب من محطة منيا القمح بمحافظة الشرقية( 80 كم شمال شرق القاهرة).

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وأشارت الوزارة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إلى عدم وجود وفيات نتيجة الحادث ، مضيفة أن ستة من المصابين خرجوا من المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقال خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية المتحدث باسم الوزارة، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ33 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزي.

وكشف مجاهد عن أن باقي المصابين يعانون إصابات بسيطة إلى متوسطة “كسور وجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد”.

ولم يتم بعد الكشف عن سبب الحادث. (د ب أ)

كلمات دالة:مصر

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