إصابة 3 جنود روس بانفجار لغم شمال سوريا

أصيب ثلاثة جنود تابعين للشرطة العسكرية الروسية في انفجار لغم أرضي في منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي في سوريا.

وقال مصدر طبي في مدينة عين العرب، طلب عدم ذكر اسمه: “أصيب ثلاثة جنود روس أحدهم في حالة حرجة، بانفجار لغم أرضي قرب قرية الجرن غرب مدينة تل أبيض خلال قيامهم بدورية في المنطقة”.

وقال مصدر مقرب من قوات سورية الديمقراطية إن “الدورية العسكرية الروسية يبدو أنها كانت تسير في أراض زراعية، وانفجر بها اللغم خلال تجولها في ريف عين العرب وتل أبيض”.

وتجولت عدة دوريات عسكرية روسية وتركية في مناطق ريف عين العرب وتل أبيض