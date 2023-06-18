معايدات عيد الأب: أجمل عبارات التهنئة بعيد الأب

يأتي عيد الأب الذي يصادف في 21 يونيو، في جميع الدُول العَربية ما عدا اليمن وموريتانيا والسودان والصومال وجيبوتي، وهي مناسبة عالمية يحتفل فيها الجميع بالأب تكريماً لدوره الكبير في حياة أفراد أسرته، حيث يحمل الاحتفال بهذا العيد الكثير من الأشكال منها معايدة عيد الأب وأجمل الأدعية إلى جانب الهدايا وتقديم الحلويات وغيرها من أشكال الاحتفال في المناسبات العائلية.

أجمل عبارات التهنئة بعيد الأب

أبي أنت النور الذي يضيء حياتي، والنبع الذي أرتوي منه حباً وحناناً، أنت الذي يُشار إليه بالبنان ويفتخر به بين الأنام فهنيئاً لي بك أيها الأب العظيم وكل عام وأنت بألف خير.

أبي الغالي، أبي الحبيب، أفديك بالقلب لو يرضيك كل عام وأنت بخير.

أبي الغالي أنت مثلي الأعلى بالحياة، منك وحدك تعلمت كيف أكون إنساناً وكل عام وأنت بالف خير.

الله يخليك يا أعز إنسان، بغيابك الكلمة تعجز في نحرها وبقربك الليلة يحضنها قمرها في صوتك دفا وفي عروقي وفا وشعوري تعرفه أحبك يا بعد كل الأزمان، أحبك أبي وكل عام وأنت بخير.

أبي حبيبي شكراً لجعلي في حياتك أميرة، لعودتي بين أحضانك طفلة صغيرة، أتمنى أن أكون لهذا العطاء جديرة وكل عام وأنت بخير.

الآباء لا يحبون أطفالهم فقط بين الحين والآخر إنه حب بلا نهاية.

الأب هو الصديق الوحيد الذي يمكننا الاعتماد عليه دائمًا.

لا أستطيع التفكير في أي حاجة في الطفولة بقوة الحاجة إلى حماية الأب فهو الأمن والأمان.

أبي الغالي أنت صاحب القلب الكبير، أبي أنت صاحب الوجه النضير، كل عام وأنت في دنيانا القمر المنير، كل عام وانت بخير.

أبي حبيبي..كل عام وأنت الحب الذي ينير لنا الطريق، والسند الذي نقوى به على مصاعب الحياة، كل عام وأنت الفخر الذي نحس به في كل لحظة، كل عام وأنت بخير يا مليك قلوبنا يا غالي.

أبي الغالي يعجز اللسان عن الكلام، والعقل عن التفكير، والقلب عن التعبير، ولكن أرجو أن تقبل مني هذه الكلمة وكل عام وأنت بخير، أحبك أبي.

أبي... الدنيا بدونك ليس لها أي معنى أيامها سود والقشرا لياليها، ربي يديمك ويخليك وتبقى قمر ليلي وبنورك تضويها.

رسائل عيد الأب في عيد ميلاده

أبي الحبيب الغالي على قلبي قربك بجانبي ووقوفك معي في محنتي، هذا هو عيد بالنسبة لي وأنت ووجودك في حياتي أحلى عيد بالنسبة لي.

كل عام وأنت بألف خير والدي العزيز الغالي أتمنى من الله عز وجل أن تكون كل عام بخير وبصحة جيدة .

أبوي عمري حبيبي وسندي أدعو الله دائماً بأن يرزقك الصحة والعافية وأن يأخذ من عمري ويعطيك حتى تبقى نور لبيتنا السعيد.

من أجمل المناسبات السعيدة على قلبي والتي ننتظر قدومها للاحتفال بها، عيد ميلاد الأب السعيد فكل عام وأبي بألف خير.

اليوم ما في مثله اثنين عيد ميلاد أغلى البشر أبي الغالي كل عام وأنت بألف خير.

في هذا اليوم المميز أحببت أن أهديك يا أبي أجمل الكلمات وأروع العبارات الصادق بمناسبة عيد ميلادك السعيد كل سنة وأنت طيب .

والدي الغالي الحبيب أنت أغلى انسان على قلبي الصغير فمهما كتبت وعبرت عن حبي الكبير لك فلن أوفيك حقك كل عام وأنت بخير أبي الغالي .

دعاء للاب في عيد ميلاده