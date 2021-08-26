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إصابة 32 شخصا بانفجارات بمستودع عسكري بكازاخستان

منشور 26 آب / أغسطس 2021 - 05:37
إصابة 32 شخصا بانفجارات بمستودع عسكري بكازاخستان

وقع في كازاخستان  6 انفجارات في مستودع للذخائر شرقي البلاد أسفر عن إصابة 32 شخصا. 

وكشفت وزارة الدفاع في كازاخستان أن حريقا اندلع في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي في مستودع ذخائر بثكنة عسكرية في منطقة جامبيلسك والعمل مستمر على إخماد الحريق.

وأشارت إلى أن هناك معلومات عن 32 مصابا طلبوا مساعدة طبية بينهم 10 عسكريين.

وبينت الوزارة أن المستودع يستخدم لتخزين ذخائر هندسية لا تتميز بمدى طيران طويل، وأن حريقا تسبب في وقوع 6 انفجارات بالموقع.

وذكرت أن السلطات بدأت إجلاء الأهالي من المباني الواقعة قرب الثكنة العسكرية.

كلمات دالة:كازاخستان

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