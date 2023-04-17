إصابة 4 جنود أتراك إثر قصف صاروخ بريف حلب الشمالي

البوابة - أصيب 4 جنود من الجيش التركي، مساء أمس الأحد، إثر قصف صاروخي تعرضت له قاعدتين للجيش بريف حلب، إنطلاقا من مناطق تسيطر عليها قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي.

وقالت المصادر، أن بعض مصابي الجيش التركي في حال الخطر، بسبب الجروح البليغة التي تعرضوا لها، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات التركية لتلقي العلاج.

والقواعد التركية التي تعرضت للقصف، تقع بالقرب من مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، هي: (البحوث العلمية) والقاعدة العسكرية بالقرب من (المشفى الوطني).

وردت القوات التركية والفصائل "التركمانية" الخاضعة لها، على الهجوم الصاروخي، بقصف مدفعي مكثف على المناطق التي ينتشر فيها مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والجيش السوري، بريف حلب الشمالي.

يشار إلى أن القوات التركية التي تسيطر على مناطق في شمال سوريا، تقوم بشن هجمات على بين الحين والآخر، ضد وحدات "حماية الشعب" الكردية التي تصنفها أنقرة كمنظمة "إرهابية".