إصابة 7 جنود اسرائيليين داخل برج عسكري شمال الخليل (فيديو)

أصيب 7 جنود اسرائيليين بالإختناق، اليوم السبت، بعد قيام شبان فلسطينيين، بإشعال النيران بإطارات على الباب الرئيسي لبرج مراقبة عسكري، مقام على مدخل بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط الفلسطيني محمد عياد عوض، إن الجنود أصيبوا بالإختناق، عندما كانوا نائمين داخل برج المراقبة، حيث حضرت إلى الموقع سيارة إسعاف تابعة لنجمة داوور الحمراء، ومركبة إطفاء لقوات الاحتلال، لإسعاف الجنود وإخماد الحريق.

وأضاف عوض، أن الشبان الذين أشعلوا الإطارات كتبوا شعارات على جدران البرج، مؤيدة لحركة فتح وتحمل اسم الشهيد إبراهيم النابلسي.

وأشار الناشط الفلسطيني، إلى أن المدخل الرئيسي ل"بيت أمر" كان مغلقا منذ ليلة أمس، عقب تعرض البرج العسكري لإلقاء زجاجة حارقة.