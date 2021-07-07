إصابته خطيرة لسائحة روسية تعرضت للسرقه في مانهاتن

نشرت شرطة نيويورك مقطع فيديو يوثق عملية هجوم ومحاولة سرقة سائحة روسية في مانهاتن وصديقتها.

وتبحث شرطة نيويورك عن مشتبه به شن هجوما وحاول سرقة سائحة روسية وصديقتها في مانهاتن يوم 26 يونيو في مانهاتن.

ويظهر مقطع الفيديو رجلا يهاجم امرأتين ويوقع إحداهما على الرصيف ويحاول سلب حقيبتها.

وقال تلفزيون "سي بي إس" إن السائحة البالغة من العمر 31 عاما، أصيبت بجروح خطيرة في رأسها وتم نقلها إلى المستشفى، فيما أصيبت صديقتها البالغة من العمر 33 عاما بكدمات إثر ضربة في الوجه.

وقالت أدريانا مارييلا وهي من سكان المنطقة لشبكة "سي بي إس"، إنها كانت متواجدة بالجوار وتمكنت من مساعدة الفتاتين بالسماح لهما بالدخول إلى منزلها.

وأضافت: "كان رأس السائحة مغطى بالدماء بالكامل، وأصيبت بجروح خطيرة".

وتابعت: "كان من الممكن أن أتعرض للهجوم فقد مر المشتبه به قبل نصف دقيقة من قربي قبل محاولة السرقة".

وأفاد عدد من السكان المحليين للقناة التلفزيونية بأنهم خائفون من الحادث وفي انتظار رد فعل السلطات.