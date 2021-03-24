إضراب عمال السكك يشل حركة القطارات في تونس لليوم الثاني

اعتبرت السلطات الاضراب غير قانوني.

واصل عمال وموظفو السكك الحديدية في تونس الأربعاء، إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، نجم عنه شلل في حركة النقل عبر القطاعات داخل البلاد.

وفي تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، قال المتحدث باسم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية (حكومية)، حسان الميعادي إن "التوقف لموظفي وعمال السكك الحديدية عن العمل، والدخول في إضراب، كان مفاجئا وغير مصرح به مسبقا في هذا التاريخ".

وذكر أن "الإضراب كان مبرمجا بتاريخ 7 أبريل/نيسان المقبل، بعد تمسك الطرف النقابي بصرف الزيادة.. تنفيذ اتفاق الزيادة يتطلب الحصول على موافقة من رئاسة الحكومة".

وزاد: "الإضراب يأتي على خلفية عدم صرف الزيادة في منحة آخر السنة ضمن أجرة مارس/ آذار الجاري.. إدارة الشركة بصدد التفاوض مع نقابيي الشركة لاستئناف الحركة".

وتطالب الجامعة العامة للسكك الحديدية (نقابة)، إضافة إلى صرف الزيادة، بإدماج 78 من العاملين بنظام العقود في السكك، ضمن طاقم الشركة الوطنية للسكك الحديدية.