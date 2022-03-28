اختتمت في العاصمة الأردنية عمان أعمال الحوارية البحثية "الحقيقة من أجل روسيا، الحقيقة من أجل العالم الجديد" التي جمعت كل من نائب رئيس الجمعية الفلسفية الدكتور موفق محادين والدكتور المحاضر في جامعة دمشق إبراهيم علوش والمحامي والباحث ناصر أبو نصار على خشبة مسرح المركز الثقافي الروسي، بدعوة مجموعة من القوى اليسارية والقومية الأردنية تضامناً مع روسيا في مواجهة العدوان الأطلسي التوسعي الذي يستهدفها وفق تعبير مصدر في اللجنة

وكشف الدكتور موفق محادين عن الأصول الفكرية والثقافية المكونة لخطاب الناتو الذي يستهدف روسيا بالتفكيك بصفتها قلب العالم الأوراسي.

فيما تناول د. إبراهيم علوش الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية للصراع في اوكرانيا، ومصلحة العرب في دعم روسيا لتشكيل عالم متعدد الأقطاب.

بينما تناول الباحث والمحامي ناصر ابو نصار الهجمة الإعلامية المضللة التي تستهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كاشفاً عن الوجه الحقيقي لشبكات التواصل الاجتماعي وانحيازها الغربي والصه. يو ني.

واختتمت الحوارية ببيان إطلاق اللجنة الشعبية الأردنية لمساندة روسيا المشكلة من عدد من القوى والمؤسسات اليسارية والقومية الأردنية والتي ضمت كل من منتدى الفكر الاشتراكي ولائحة القومي العربي وتجمع الشيوعيين واتحاد الشبيبة الديمقراطي الأردني ومستقلين، على أن تكون اللجنة قابلة للتوسع عبر المؤسسات والأفراد المساندين لروسيا في مواجهة العدوان الأطلسي.