إطلاق سراح طلبة مختطفين في نيجيريا

أطلق في غرب نيجيريا سراح جميع الطلبة الذين اختطفهم مسلحون أواخر مايو الماضي.

ونقل عن مدير مدرسة في مدينة تيغينا النيجيرية قوله، إنه تم إطلاق سراح الطلبة، ولم يبق أي طالب مخطوفا، دون أن يذكر العدد الدقيق للطلبة الذين تم الإفراج عنهم.

وأكد مسؤول نيجيري صحة هذه المعلومات، مشيرا إلى أن السلطات تفضل عدم الإعلان عن ذلك رسميا قبل أن تستلم الطلبة المحررين.

وأفاد أفراد عائلات بعض الطلبة، إنهم في طريقهم إلى مدين مينا عاصمة ولاية النيجر غربي نيجيريا.

وكان مسلحين اختطفوا في مايو الماضي 136 طالبا في مدرسة بمدينة تيغينا في الولاية النيجيرية المذكورة حيث توفي 6 طلبة بسبب الأمراض، بينما تمكن 15 آخرون من الفرار.