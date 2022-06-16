إطلاق سراح منفذ محاولة اغتيال رونالد ريغان

بعد 41 عاما أمضى 30 منها في مستشفى للأمراض العقلية، حصل الاميركي جون هينكلي الذي ادين بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل رونالد ريغان عام 1981، على إطلاق سراح غير مشروط.

وكتب هينكلي في تغريدة على تويتر: "بعد 41 عاما وشهرين و15 يوما، أصبحت حرا". كما اكد محاميه باري ليفين الإفراج الكامل عنه.

وكان القاضي بول فريدمان أعلن سابقًا أنه سيتم إطلاق سراح هينكلي في 15 حزيران/يونيو، مضيفا انه “لو لم يحاول اغتيال رئيس، لكان قد أطلق سراحه دون قيد أو شرط منذ فترة طويلة”.

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وبالإضافة إلى ريغان، أطلق هينكلي النار على السكرتير الصحفي للبيت الأبيض آنذاك جيمس برادي، بالإضافة إلى عميل في الخدمة السرية وضابط شرطة في واشنطن.

جون هينكلي

وقضى هينكلي أكثر من 30 عامًا في مستشفى للأمراض العقلية بعد أن ثبت أنه غير مذنب في محاولة الاغتيال بسبب الجنون.

فيديو نادر لـ محاولة لإغتيال الرئيس الأمريكي "رونالد ريغان" وقعت في عام ١٤٠٢هـ ١٩٨١م خلال خروج الرئيس من فندق الهيلتون بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

كان ذلك بعد ٦٩ يوماً من فوز ريغان بالإنتخابات وتوليه الرئاسة.



pic.twitter.com/WTKpSMh2yG — نوادر من التاريخ (@Ksa9ss) December 22, 2019

وحصل على إفراج مشروط إلى منزل والدته في عام 2016 ، لكن تلك العلاقات أُسقطت الأربعاء وهو الآن حر تمامًا.

حول هينكلي انتباهه الآن إلى مهنة الموسيقى. ومن المقرر أن يقيم حفلا موسيقيا في بروكلين في الثامن من تموز (يوليو).

كتب هينكلي في الأول من يونيو: “شكراً جزيلاً لكل من ساعدني في إطلاق سراحي غير المشروط”. “يا لها من رحلة طويلة غريبة. الآن حان وقت موسيقى الروك أند رول.”