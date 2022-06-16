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إطلاق سراح منفذ محاولة اغتيال رونالد ريغان

منشور 16 حزيران / يونيو 2022 - 08:27
رونالد ريغان فلا لحظات من اطلاق النار عليه
رونالد ريغان فلا لحظات من اطلاق النار عليه

بعد 41 عاما أمضى 30 منها في مستشفى للأمراض العقلية، حصل الاميركي جون هينكلي الذي ادين بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل رونالد ريغان عام 1981، على إطلاق سراح غير مشروط.

وكتب هينكلي في تغريدة على تويتر: "بعد 41 عاما وشهرين و15 يوما، أصبحت حرا". كما اكد محاميه باري ليفين الإفراج الكامل عنه.

 وكان القاضي بول فريدمان أعلن سابقًا أنه سيتم إطلاق سراح هينكلي في 15 حزيران/يونيو، مضيفا انه “لو لم يحاول اغتيال رئيس، لكان قد أطلق سراحه دون قيد أو شرط منذ فترة طويلة”.

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وبالإضافة إلى ريغان، أطلق هينكلي النار على السكرتير الصحفي للبيت الأبيض آنذاك جيمس برادي، بالإضافة إلى عميل في الخدمة السرية وضابط شرطة في واشنطن. 

""جون هينكلي
جون هينكلي

 

وقضى هينكلي أكثر من 30 عامًا في مستشفى للأمراض العقلية بعد أن ثبت أنه غير مذنب في محاولة الاغتيال بسبب الجنون. 

وحصل على إفراج مشروط إلى منزل والدته في عام 2016 ، لكن تلك العلاقات أُسقطت الأربعاء وهو الآن حر تمامًا.

حول هينكلي انتباهه الآن إلى مهنة الموسيقى. ومن المقرر أن يقيم حفلا موسيقيا في بروكلين في الثامن من تموز (يوليو).

كتب هينكلي في الأول من يونيو: “شكراً جزيلاً لكل من ساعدني في إطلاق سراحي غير المشروط”. “يا لها من رحلة طويلة غريبة. الآن حان وقت موسيقى الروك أند رول.”

كلمات دالة:رونالد ريغانجون هينكلي

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