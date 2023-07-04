مقتل جندي اسرائيلي في جنين..وإطلاق صواريخ من غزة باتجاه المستوطنات (فيديو)

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن خمسة صواريخ تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه بلدة سديروت ومستوطنات غلاف غزة.

ووفقًا للصحيفة الإسرائيلية، تم تدمير الصواريخ الخمسة بواسطة نظام القبة الحديدية الدفاعي. هذا وتم تفعيل صفارات الإنذار في بلدة سديروت ومستوطنات غلاف غزة.

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن نظام القبة الحديدية تمكن من اعتراض الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب له إنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مدينة سديروت ومحيط غزة.



مقتل جندي اسرائيلي في جنين

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء، عن مقتل جندي إسرائيلي خلال اشتباكات مسلحة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وأفاد المتحدث أن الجندي الإسرائيلي قتل جراء تعرضه لإطلاق نار خلال الاشتباك المسلح في المخيم، وتم إبلاغ عائلته بالخبر.

وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، بعد عملية عسكرية استغرقت يومين.

وأسفرت العملية عن استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة نحو 100 آخرين، بينهم 20 في حالة حرجة.



