إطلاق عملية أمنية واسعة شمال بغداد

أطلقت القوات العراقية، اليوم السبت، عملية أمنية واسعة في مناطق شمال العاصمة بغداد، بهدف تعقب عناصر تنظيم داعش.

وأفاد بيان لخلية الإعلام الأمني في العراق بأنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت قيادة عمليات بغداد بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، عند الساعة السادسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، بعملية أمنية واسعة في مناطق شمال بغداد".

وأشار البيان إلى أن "وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى اشتركت بالعملية الأمنية".

وأضاف البيان أن "العملية تهدف إلى تعقب عناصر عصابات "داعش" الإرهابية في هذه المناطق".