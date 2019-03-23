حضر الحفل مجموعة من مختلف القطاعات التي ساهمت بجعل هذا المشروع يرى النور

استضاف المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة أمسية احتفالية في العشرين من أذار 2019، تم خلالها إطلاق مشروع "تمكين السيدات من خلال الرسم -الأردن"، وتأتي هذه الفعالية للاحتفاء بنشر الكتاب الفني المميز "تمكين السيدات من خلال الرسم -الأردن" الذي يسلط الضوء على أعمال 88 فنانة، يسرد قصصهن ويعرض أيضاً المشهد الفنّي النسوي في الأردن، هذا وقد جاء الكتاب باللغتين العربية والانجليزية.

ويعتبر هذا الكتاب أيضاً منصة للنمو الاقتصادي المستدام من خلال الجمع بين القطاعات المختلفة مثل القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والوسط الأكاديمي، وصناديق الاستثمار الخيرية، ووكالات الاغاثة، لدفعهم للعمل معاً لتمكين الفنانات اجتماعيا واقتصاديا.

ويهدف "تمكين السيدات من خلال الرسم -الأردن" إلى محاربة بعض الظواهر الاجتماعية السلبية مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولذلك سيتم تخصيص جزء من أرباح مبيعات الكتاب إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة نهر الأردن، لاستثمارها بتطوير البرامج التي تُعنى برعاية السيدات اللواتي تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي. ويتضمن الكتاب أيضاً قائمة بالمراكز الخاصة التي توفر الدعم النفسي والاجتماعي والصحي للسيدات في الأردن.

من جهتها قالت ليلى بكر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان: " إن واحداً من الأهداف الثلاثة لصندوق الأمم المتحدة للسكان يتجسد في محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومن خلال تعاوننا مع تمكين السيدات من خلال الرسم - الأردن، ومؤسسة نهر الأردن، نأمل بأن نخطو أولى الخطوات في سبيل تحقيق هذا الهدف." وأوضحت إنعام البريشي مدير عام مؤسسة نهر الأردن: "نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا المشروع المميز لتوافقه مع مهمتنا المتمثلة في تمكين السيدات من خلال الفن، كما أننا نفتخر بشراكتنا مع شركة خطوط الدوائر السبعة ونشيد بجهودهم في جمعنا اليوم للاحتفال بأعمال 88 فنانة في الأردن"

تمكين السيدات من خلال الرسم - الأردن" منتج أردني تم إصداره من قبل شركة خطوط الدوائر السبعة، بالشراكة مع وزارة الثقافة، ومكتبة ريدرز ومكتبة سمير وغسان إضافة إلى العديد من دور العرض وغيرها من الشركاء. هذا وقد تمت طباعته من قبل المطبعة الوطنية، ونشرته دار النشر الأردنية جبل عمان ناشرون.

وقد حضر الحفل مجموعة من مختلف القطاعات التي ساهمت بجعل هذا المشروع يرى النور، ومن بينهم رعاة الحفل: المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، وفندق لاندمارك عمان، وسامسونج وشركة كریم ودیمیتریس وآرتميجو واستودیو بي وجوكوم وسيدات عاملات في مجال الطهي مثل: نوبلا و Chocolette. والراعي الإعلامي للحفل قناة رؤيا الأردنية.

من جانبه قال الدكتور خالد خريس مدبر عام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة قائلاً: "يسعدني أن أرى اليوم الجهود المثمرة التي تُوّجت بإطلاق هذا الكتاب الرائع، والذي يهدف إلى تمكين السيدات من خلال الفن، ثمانية وثمانون فنانة تم التعريف بهن وبفنهن وأفكارهن الخلاقة."

علماً بأنه سيتم تنفيذ هذا المشروع في عدة دول حول العالم مثل باقي المشاريع التي تندرج تحت نموذج عمل "التمكين من خلال" الذي طورته شركة خطوط الدوائر السبعة. هذا وفي سياق متصل أبدى الشريكان المؤسسين لشركة خطوط الدوائر السبعة دينا السعودي وعبد المجيد شومان سرورهم بإطلاق المشروع قائلين: "نحن في غاية الامتنان لشركائنا والمساهمين، وفخورون أيضاً بإتاحة الفرصة لإظهار فناناتنا الموهوبات إلى العالم"