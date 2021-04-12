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إطلاق نار بمدرسة في ولاية تنيسي وسقوط "العديد من الضحايا"

منشور 12 نيسان / أبريل 2021 - 08:47
إطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية تنيسي الأميركية وسقوط "العديد من الضحايا"

أعلنت الشرطة في مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي الأمريكية، أنها تعاملت مع حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

وقالت الشرطة عبر "تويتر" إنه "تم الإبلاغ عن سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار في مدرسة أوستن إيست ماجنت الثانوية، من بينهم أحد عناصر الشرطة"، داعية المواطنين إلى تجنب المنطقة.

 


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