إطلاق نار داخل مركز تجاري ولاية ديلاوير الأميركية

البوابه - أصيب 3 أشخاص في حادث إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية ديلاوير الأميركية، وفقا لصحيفة سكاي نيوز عربية.

وبينت شرطة ديلاوير أن حادث إطلاق النار وقع في مركز تجاري خارج مدينة ويلمنغتون مساء السبت.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلا عن ديف كاربنتر جونيور، منسق إدارة الطوارئ بمقاطعة نيو كاسل في الولاية أن العديد من وكالات إنفاذ القانون وغيرهم من رجال الطوارئ موجودون في مكان الحادث بـ"كريستيانا مول" حيث يجري التحقيق في ملابسات الحادثه.

ودعت شرطة الولاية من خلال يلاوير عبر حسابها في منصة تويتر المواطنين إلى تجنب المرور بالمنطقة التي يقع فيها المركز التجاري الذي وقع في داخله اطلاق نار.

ولم تقم تفصل الشرطة تفاصيل عن وضع المصابين في الحادث، إلا أنها أوضحت إنهم نُقلوا جميعا إلى مستشفى بالمنطقة لتلقي العلاج الطبي.