إطلاق نار على منزل النائب المتطرف إيتمار بن غفير في كريات أربع 

قالت وسائل اعلام ان عملية اطلاق نار استهدفت مساء السبت، منزل النائب المتطرف إيتمار بن غفير في مستوطنة كريات أربع في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ما اسفر عن اصابات في صفوف المستوطنين.

وبينما افادت القناة "12" في التلفزيون الاسرائيلي بان اطلاق النار وقع في الحي الذي يقطن فيه بن غفير ولم يستهدف منزله بشكل مباشر، لكن الاخير الذي لم يكن متواجدا حين وقوع الحادثة، قال انه كان المقصود بالهجوم.

وكتب بن غفير عبر تويتر قائلا ان الجيش يقوم حاليا بحماية عائلته، وانها تتلقى حاليا توجيهات من قبل الاجهزة الامنية.

#شاهد| من مكان عمـــــــلية اطلاق النار تجاه منزل عضو الكنيست المتطرف "إيتمار بن غفير" بمستوطنة "كريات أربع" في الخليل والتي أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح خطيرة. pic.twitter.com/diqGkp8abD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 29, 2022

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن متحدث عسكري قوله ان "ارهابيا فتح النار على مدنيين وقوات امن قرب منزل بن غفير في كريات أربع".

واوضحت الصحيفة ان ستة مستوطنين اصيبوا في العملية، احدهم كانت اصابته خطيرة وجرى نقله بمروحية الى المستشفى.

وقال موقع صحيفة "معاريف" ان تعزيزات كبيرة من الاجهزة الامنية جرى نشرها في موقع الهجوم، مضيفا ان المنفذ قد استشهد.