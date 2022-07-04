إطلاق نار على موكب احتفال بعيد الاستقلال في شيكاغو

اعلنت الشرطة مقتل ستة أِشخاص على الاقل واصابة 24 اخرين خلال إطلاق نار وقع قرب شيكاغو في ولاية إلينوي الأميركية أثناء احتفالات الرابع من يوليو بمناسبة يوم الاستقلال.

وقال مكتب مسؤول إنفاذ القانون في مقاطعة ليك إن إطلاق النار وقع في طريق أحد مواكب الاحتفال بيوم الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك الراقية في شيكاغو.

وقالت الشرطة انها عثرت على بندقية فوق احد اسطح المنازل، معربة عن اعتقادها ان المشتبه به كان يطلق النار من ذلك السطح.

واوضحت ان المشتبه به هو رجل ابيض عمره بين 18 و20 عاما وذو شعر أسود طويل.

وقالت شرطة الولاية إنها شرعت في مساعدة أجهزة الأمن في هايلاند بارك في البحث عن مطلق النار الذي ما يزال طليقا،

وطالبت الجمهور بتجنب المنطقة التي يجري فيها البحث عن المشتبه به في المدينة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شريط مصورا يظهر حالة من الزعر والخوف بين المشاركين في الاحتفال في هايلاند بارك وسط أصوات كثيف لإطلاق النار.

Footage emerges of shooting at 4th of July celebration in Highland park, Illinois; multiple casualties pic.twitter.com/A7q0W2hazw — Faytuks News Δ (@Faytuks) July 4, 2022

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن شهود عيان تمكنوا من الفرار من مكان الحادث بأنه كان هناك جثث ملطخة بالدماء وأحدهم مغطى ببطانية.

ولفتت القناة إلى أنه تم إلغاء العرض عقب الحادثة.

وقال شاهد عيان كان في العرض مع عائلته: "لقد رأيته"، ووفقا له، فإن مطلق الناركان بمفرده، وأطلق المشتبه به عشرات من الطلقات النارية.

وذكر أيضا: "كان نحيفا، رياضيا، اتخذ موقفا قتاليا، لذلك لم أستطع رؤيته بالكامل... لقد كان مدربا للغاية، وأطلق الرصاص علينا".