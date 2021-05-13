إطلاق 3 صواريخ صوب إسرائيل من جنوب لبنان

قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة صواريخ أُطلقت من لبنان صوب شمال إسرائيل، اليوم الخميس، لكنها سقطت في البحر المتوسط دون وقوع أضرار أو سقوط مصابين.

بدورها، ذكرت قناة “كان” العبرية الرسمية أنه تم سماع دوي انفجارات في الجليل الغربي، شمال إسرائيل.

وقال موقع “لبنان 24” نقلا عن مصادر أمنية إن الصواريخ أطلقت من منطقة في جنوب لبنان، (لم يحددها) وسقطت في مستوطنتي “شلومي” و”نهاريا” شمال إسرائيل.

ولم تتبن أي جهة على الفور المسؤولية عن إطلاق الصواريخ، كما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية. (وكالات)