إعادة فتح المسجد الأقصى بعد شهرين من إغلاقه ومئات الفلسطينيين يدخلونه مكبرين

فتح المسجد الأقصى، في مدينة القدس، فجر الأحد، أبوابه بعد أكثر من شهرين على إغلاقه بسبب تفشي فيروس كورونا.

ودخل مئات المصلين الفلسطينيين باحات المسجد من أبواب (حطّة، المجلس، السلسلة)، مكبرين ومرددين شعارات تعكس حبهم للمسجد ومدى اشتياقهم له.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية عبر مآذن المسجد، فجر الأحد، عن إعادة فتحه أمام المصلين لأداء الصلوات والتعبد.

ودعت الدائرة المصلين إلى الانتشار في كافة مصليات المسجد الأقصى واتخاذ إجراءات السلامة المناسبة.

وفي 23 مارس/ آذار الماضي، أعلن مجلس الأوقاف، تعليق دخول المصلين إلى المسجد، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومنذ ذلك الحين، تقام الصلوات في المسجد، ولكن فقط بمشاركة حراسه وعدد من موظفي دائرة الأوقاف، فقط.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية مصوري وكالة الأناضول من دخول باحات المسجد، دون سبب واضح للمنع. (الأناضول)