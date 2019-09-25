إعدام عامل إغاثة كان مخطوفا في نيجيريا

أعدم عامل إغاثة، اختطفه تنظيم جهادي مع خمسة آخرين في شمال شرق نيجيريا في تموز/يوليو، وفق ما أعلنت الأربعاء المنظمة الفرنسية غير الحكومية "العمل ضد الجوع".

وأكدت المنظمة في بيان أنه "تم إعدام رهينة من قبل التنظيم المسلح الذي كان يحتجز موظفة في العمل ضد الجوع وسائقيَن وثلاثة موظفين في وزارة الصحة".

وقالت المنظمة انها تدين "بأقصى العبارات هذا القتل وتدعو بشكل طارئ إلى إطلاق سراح الرهائن الخمسة الآخرين مع التذكير أنهم كانوا في شمال شرق البلاد فقط لتقديم المساعدة للأكثر ضعفاً".

وجميع الذين خطفوا نيجيريون.

وقالت المنظمة إنها "قلقة" و"مستعدة للتحرك" خصوصاً "لتضمن سريعاً سلامة" الرهائن "وعودتهم إلى ذويهم".

واختطف الرهائن بعد هجوم على قافلتهم في 18 تموز/يوليو على الطريق بين عاصمة ولاية بورنو مايدوغوري وبين مدينة داماساك. وقتل أحد السائقين في الكمين.

ونشر تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا بعد عملية الخطف مقطع فيديو للموظفة في "العمل ضد الجوع" تطلب فيه الإفراج عن الرهائن، فيما ظهر الرهائن الخمسة الآخرون وهم رجال خلفها.

وينشط هذا التنظيم خصوصاً في المنطقة المعزولة القريبة من بحيرة تشاد والحدودية مع النيجر، حيث ينفذ منذ أكثر من عام هجمات متكررة ضد قوات أمن النيجر.

ويستهدف الجهاديون مراراً العاملين في المنظمات الإنسانية. ويمارس الجهاديون الخطف مقابل الفدية لتمويل عملياتهم أو لمبادلتهم مع الحكومة النيجيرية بسجناء من التنظيم، مهددين بقتل الضحايا ما لم يتم تنفيذ مطالبهم.

والأسبوع الماضي، أجبر الجيش النيجيري منظمة العمل ضد الجوع على إخلاء مكاتبها في مايدوغوري وداماتورو في ولاية يوبي المجاورة، متهماً إياها بـ"مساعدة وتشجيع الإرهابيين" عبر تأمين الغذاء والدواء لهم.

وأكد مصدر إنساني من المنطقة حينها لوكالة فراس برس أن الإغلاق المفاجئ لمكاتب المنظمة قد يكون مرتبطاً بالمفاوضات الدائرة من أجل تحرير الرهائن.

