إعدام 7 أشخاص دفعة واحدة في الكويت

نفذت السلطات الكويتية الاربعاء، حكم الاعدام شنقا في حق سبعة أشخاص، بينهم امرأتان، بعد ادانتهم بجرائم بينها القتل.

وقالت وكالة الانباء الكويتية "كونا" ان النيابة العامة أشرفت صباح الاربعاء، على "تنفيذ أحكام الاعدام في السجن المركزي الصادرة بحق سبعة مدانين بجرائم القتل العمد إلى جانب جرائم أخرى مختلفة".

واكدت النيابة في بيان إن الاعدامات جرى تنفيذها بعد أن صادق عليها أمير البلاد، وتنفيذا لحكم القضاء المؤيد من محكمتي الاستئناف والتمييز.

وأوضحت ان من تم اعدامهم هم أربعة كويتيين بينهم امرأة، وسوري وباكستاني وإثيوبية.

واستأنفت الكويت تنفيذ احكام الاعدام بعد توقف دام خمس سنوات، وجاء بعد تنفيذ أحكام إعدام شملت أيضا 7 متهمين أدينوا بجرائم قتل.

وتقول وسائل اعلام محلية ان 84 شخصاً أُعدموا في الكويت على مدى نصف قرن.

وحسب المحامي العام المستشار محمد الدعيج فإن الأفراد الذين نفذ الإعدام بحقهم، ارتكبوا جميعهم جرائم قتل.

وترى السلطات الكويتية ان تنفيذ الاعدام بحق المجرمين "يحقق الرادع العام، كما أن الإعدامات هي أمر شرعي بقوله تعالى: (ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب)". وفق ما نقلت صحيفة القبس.