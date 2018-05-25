إعصار ميكونو يضرب عُمان بعدما خلف قتلى ودمارا بجزيرة سقطرى

إعصار ميكونو يضرب عُمان

ضرب إعصار مكونو عصر الجمعة، سواحل سلطنة عمان، فيما أعلنت السلطات عن وفاة طفلة هناك جراء الاعصار الذي تسبب في مقتل خمسة اشخاص وفقدان 40 اخرين على الأقل على جزيرة سقطرى اليمنية كما خلف دمارا هائلا.

وبلغت سرعة الرياح المصاحبة للاعصار نحو 170 كم/ساعة، لدى ضربه السواحل العمانية صلالة والسواحل الجنوبية لسلطنة عمان.

وكانت السلطات العمانية أطلقت تحذيراتها للمواطنين والمقيمين لتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة، مع إعلان الأرصاد الجوية العمانية عن زيادة قوة إعصار مكونو وبلوغه الدرجة الثانية، واقترابه تدريجياً من صلالة وجنوب غرب السلطنة.

وقد لقي خمسة أشخاص حتفهم وفُقد 40 آخرين على الأقل على جزيرة سقطرى اليمنية يوم الجمعة عندما اجتاح الإعصار ميكونو المنطقة ثم تحرك نحو الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية.

وقال سكان ومصادر طبية لرويترز إن القتلى الخمسة هم أربعة يمنيين وهندي، لكن المفقودين كان بينهم يمنيون وهنود وسودانيون.

وأعلن اليمن يوم الخميس حالة الطوارئ في سقطرى الواقعة بين جنوب اليمن ومنطقة القرن الأفريقي، وتشتهر بحيوانات وحياة نباتية فريدة.

ولم تتأثر الجزيرة كثيرا بالحرب اليمنية المستمرة منذ ثلاث سنوات، وهي تحت إدارة الحكومة المعترف بها دوليا والرئيس عبد ربه منصور هادي المقيم في السعودية.

وغمرت المياه القرى على جزيرة سقطرى بسبب الإعصار الذي أدى لانقلاب القوارب وانقطاع الاتصالات في أكثر أنحاء الجزيرة.

وقالت السلطات العمانية إنها تتوقع مرور الإعصار بمدينة صلالة مساء يوم الجمعة. ومع بدء هبوب الرياح وهطول الأمطار بقوة على جنوب عمان خلال يوم الجمعة، مدت السلطات إغلاق مطار المدينة إلى يوم السبت.

وتوقعت هيئة الأرصاد السعودية أن يضعف الإعصار ويتحول إلى عاصفة مدارية قبل أن يبلغ جنوب شرق المملكة يوم السبت.