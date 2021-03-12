إعفاء وزير الحج ورئيس هيئة الطيران المدني السعوديين من منصبيهما

أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الجمعة، وزير الحج والعمرة ورئيس هيئة الطيران المدني من منصبيهما.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية “واس”، فقد أصدر العاهل السعودي أوامر ملكية نصت على “إعفاء محمد صالح بن طاهر وزير الحج والعمرة من منصبه، وتكليف عصام بن سعد بن سعيد بتولي وزارة الحج والعمرة، إضافة إلى عمله كوزير دولة وعضو مجلس الوزراء”.

والحج والعمرة مصدر دخل رئيسي للحكومة السعودية وكانا يدران مليارات الدولارات سنويا قبل الجائحة.

وذكرت الوكالة في تغريدة "#أمر_ملكي: يُعفى معالي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه". ولم تذكر الوكالة سببا للقرار. وكان بنتن يتولى منصبه منذ 2016.

وقلصت المملكة بشكل حاد أعداد الحجاج العام الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا بعد منع المسلمين في الخارج من أداء الشعيرة لأول مرة في العصر الحديث.

وتضررت الشركات العاملة في القطاع بشدة من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة. وقبل الوباء كان هناك ما يربو على 1300 فندق ومئات المتاجر تعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات الحجاج.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، دبرت شركة جبل عمر للتطوير، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري السعودية المدرجة في البورصة، تسهيلات من البنك السعودي الفرنسي بقيمة 1.6 مليار ريال (427 مليون دولار) تضمنها وزارة المالية، وذلك بعد أن تضررت بشدة من إجراءات الإغلاق في مكة.

ووافق العاهل السعودي الملك سلمان في وقت سابق هذا الأسبوع على عدد من المبادرات التي تهدف إلى تخفيف التداعيات المالية الناجمة عن الجائحة على الشركات والأفراد في القطاع.

من ناحية أخرى، شملت الأوامر الملكية إعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي المنصوري من منصبه وتعيينه مساعدا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير.

وجرى تعيين عبد العزيز الدعيلج رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

