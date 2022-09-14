إعفاء 16 واليا في الجزائر من مناصبهم

أعفى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون 16 واليا (محافظا) من مناصبهم ضمن حركة تشكيلات وتغيرات واسعة.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان، أن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أجرى حركة واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين، شملت إنهاء مهام 16 واليا وثلاثة ولاة منتدبين (رؤساء دوائر).

وشملت التغييرات أيضا تحويل 10 ولاة من ولاية إلى أخرى.

وتحصي الجزائر 58 ولاية كاملة إلى جانب 6 ولايات منتدبة موزعة بكبرى مدن الجزائر العاصمة.

ومن أبرز التغييرات التي أجراها الرئيس الجزائري تعيين والي جديد للجزائر العاصمة هو عبد النور رابحي (نائب بالبرلمان) خلفا لأحمد معبد الذي حول إلى ولاية البليدة المجاورة.

ولم تقدم الرئاسة تفاصيل حول أسباب إنهاء مهام هؤلاء الولاة، لكن معلوم أن هذه التغييرات بالولايات تجري بصفة دورية، رغم أن عدد التغييرات هذه المرة كبيرا، وفق مراقبين.

وجاءت هذه التغييرات على رأس الولايات بعد أيام من إجراء تبون تعديلا حكوميا شمل 6 حقائب وزارية، بينها الداخلية.

ومنصب الوالي من اهم المناصب في الإدارة الجزائرية ويعد بمثابة رئيس السلطة التنفيذية بالولايات وممثلا لرئيس الجمهورية بها.