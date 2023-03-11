إعلامي مشهور يدعو المصريين لأكل لحوم الحمير (فيديو)

البوابة - أثارت تصريحات الإعلامي المصري تامر أمين، بشأن أكل لحوم الحمير، موجة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، دفعت البعض لمهاجمته واعتباره يسيء للشعب.

وقال الإعلامي المصري، إنه لا يوجد شيء في الشرع والدين ما يمنع أكل لحم الخيول والحمير، بعيدا عن لحم الخنزير عند المسلمين.

وتساءل تامر أمين: "من الناحية الغذائية والعلمية، هل لحوم الخيول والحمير آمنة؟".

وتأتي تصريحات أمين، في ظل الإرتفاع الكبير في أسعار اللحوم الذي تشهده مصر، وضبط السلطات مؤخرا لجزار باكستاني في محافظة الدقهلية، يبيع لحوم حصان للمواطنين.

وتم ضبط الجزار الباكستاني من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، وهو يذبح حصانا ليبيعه للمواطنين بسعر 160 جنيها للكيلو، كما تم ضبط اللحوم المذبوحة ورأسين لحصانين.

ووجه رواد مواقع التواصل الإجتماعي، نقدا حادا لتامر أمين، وقالوا له: "كل لحم الحمير بدلا عنا"، فيما اعتبر آخرون أن الإعلامي المصري يظهر سوء تقدير للشعب المصري.

من جانبهم، انتقد علماء دين اسلامي تلك التعليقات، مؤكدين على حرمة أكل لحوم الحمير والخيول، وأنها محظورة بموجب الشريعة الإسلامية.