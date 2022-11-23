إعلان التأهب الجوي في أوكرانيا.. و"كييف" تترقب الشتاء بقلق

أطلقت السلطات الأوكرانية، اليوم الاربعاء، صفارات الإنذار الجوية، في جميع مناطق البلاد، تحسبا لضربات صاروخية محتملة.

وشهدت أحياء في العاصمة "كييف" انقطاعات في التيار الكهربائي، بعد دوي صفارات الإنذار الجوية، بسبب مشاكل البنية التحتية التي تعاني منها العاصمة.

وقال عمدة "كييف" فيتالي كليتشكو: "من الممكن الذهاب إلى خيار إجلاء سكان ومناطق، من العاصمة، خلال فصل الشتاء، في حالة تطور أسوأ سيناريو في مجال تزويد المدينة بالكهرباء".

وأكد عمدة العاصمة، أن السلطات يجب أن تكون مستعدة لكل الإحتمالات والسيناريوهات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى قطع الكهرباء عن أحياء في العاصمة، كل عدة ساعات، حتى لا يكون هناك حمل زائد على الشبكة.

ولم يستبعد "كليتشكو"، انقطاع الكهرباء عن كامل العاصمة، وإجلاء سكان من المدينة، في حال انخفاض درجات الحرارة.

وتتعرض البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، منذ 10 أكتوبر الماضي، لضربات صاروخية مكثفة، أثرت على كفاءة البنية التحتية، وذلك بعد استهداف جسر القرم، بتفجير، اتهمت فيه السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراءه.