إعلان حالة الطوارئ غرب الكويت جراء تسرب نفطي 

البوابه - أعلنت شركة النفط في دولة الكويت حالة الطوارئ جراء تسرب نفطي غربي البلاد، في الوقت الذي نفى فيه قصي العامر المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت وجود إصابات ناجمة عن التسرب النفطي أو تأثر عمليات الإنتاج.

كما نفى العامر إلى عدم رصد أي غازات سامة في موقع الحادث، لافتا إلى أن الفرق المعنية في شركة النفط بالكويت تتواجد في الموقع كما أنها تتعامل مع الحادث وفقا للإجراءات المتبعة في البلاد.

ويعد التسرب النفطي إطلاق غير متعمدة للسوائل الهيدروكربونية البترولية في البيئة، وغالبا ما يكون في المياه.

ويمثل تسرب النفط شكلا من أشكال التلوث خاصة إذا سكب النفط في المحيط أو في المياه الساحلية او البحار وكذلك على الأرض حيث يؤثر على البيئة والمياه الجوفية .

والتسرب النفطي متنوع ومختلف بما فيه النفط الخام من الناقلات والآبار والمنصات البحرية والمنتجات النفطية المكررة كالبنزين ووقود الديزل وأيضا خزانات وقود السفن، بما فيها النفايات النفطية إذ يستغرق تنظيف هذه الانسكابات شهورا أو حتى سنوات في بعض الأحيان.