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إغلاق البنتاغون بعد إطلاق نار في محطة حافلات تابعة له

منشور 03 آب / أغسطس 2021 - 03:18
ارشيف

اكد متحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) الثلاثاء، انه جرى اغلاق مبنى الوزارة بعد "حادثة اطلاق نار" في محطة حافلات تابعة لها.

ونقل موقع بولوتيكو عن العقيد يورياه اورلاند قوله ان وكالة قوة الحماية في البنتاغون ارسلت انذارا الى الموظفين عقب الحادثة تخطرهم فيه بالبقاء في المبنى. 

وقال كريس ليمان وهو متحدث اخر باسم القوة "نؤكد الان ان هناك اغلاقا في البنتاغون. هناك حادثة في مركز ترانزيت البنتاغون"، مضيفا ان الحادثة لا تزال "مستمرة" والموقع غير امن، وداعيا الجمهور الى تجنب المنطقة.

ولم يتضح ما اذا كان هناك ضحايا سقطوا في الحادثة. لكن وكالة اسوشييتد برس نقلت عن شهود قولهم انهم شخصا ملقى على الارض في المحطة التي يستخدمها الاف الموظفين في البنتاغون يوميا في طريقهم من والى عملهم.

وتحدث الشهود عن سماع عدة طلقات نارية خلال الحادثة.

كلمات دالة:الولايات المتحدةالبنتاغون

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