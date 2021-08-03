إغلاق البنتاغون بعد إطلاق نار في محطة حافلات تابعة له

اكد متحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) الثلاثاء، انه جرى اغلاق مبنى الوزارة بعد "حادثة اطلاق نار" في محطة حافلات تابعة لها.

ونقل موقع بولوتيكو عن العقيد يورياه اورلاند قوله ان وكالة قوة الحماية في البنتاغون ارسلت انذارا الى الموظفين عقب الحادثة تخطرهم فيه بالبقاء في المبنى.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming. — Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021

وقال كريس ليمان وهو متحدث اخر باسم القوة "نؤكد الان ان هناك اغلاقا في البنتاغون. هناك حادثة في مركز ترانزيت البنتاغون"، مضيفا ان الحادثة لا تزال "مستمرة" والموقع غير امن، وداعيا الجمهور الى تجنب المنطقة.

NOW - Pentagon on lockdown over reported shooting outside.pic.twitter.com/uPc4gpF7KW — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 3, 2021

ولم يتضح ما اذا كان هناك ضحايا سقطوا في الحادثة. لكن وكالة اسوشييتد برس نقلت عن شهود قولهم انهم شخصا ملقى على الارض في المحطة التي يستخدمها الاف الموظفين في البنتاغون يوميا في طريقهم من والى عملهم.

وتحدث الشهود عن سماع عدة طلقات نارية خلال الحادثة.