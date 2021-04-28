إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة السورية والمتقدمون 51 بينهم ثماني نساء

حسب الدستور السوري الذي يشترط تأييد 35 عضوا في المجلس لطلب الترشح، فإن عدد المرشحين رسميا يحسمه نواب "حزب البعث العربي الاشتراكي" الحاكم وحلفاؤهم في الجبهة الوطنية التقدمية.

أغلق باب الترشح للانتخابات في سوريا برقم هو الأعلى في تاريخ البلاد إذ بلغ عدد المتقدمين 51 راغبا بالترشح وهو ما يزيد عن مثيله في الانتخابات الماضية بأكثر من الضعف

أعلن رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية العليا 10 طلبات جديدة اليوم، ليرتفع عدد المتقدمين بطلبات ترشح إلى 51، بينهم سبع سيدات.

وبعد نحو ساعتين على إغلاق باب الترشح أعلن مجلس الشعب إغلاق وختم صندوق التأييدات، وانتهاء عمليات منح الأعضاء أصواتهم لطالبي الترشح، إذ ينص دستور على ضرورة أن يحصل المرشح على تأييد 35 عضوا في المجلس شرطا للترشح.

يذكر أن 24 شخصا تقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت عام 2014 وكانت التعددية الأولى في البلاد آنذاك بعد أكثر من 50 عاما.

وحسب الدستور السوري الذي يشترط تأييد 35 عضوا في المجلس لطلب الترشح، فإن عدد المرشحين رسميا يحسمه نواب "حزب البعث العربي الاشتراكي" وحلفائهم في الجبهة الوطنية التقدمية، فعدد المستقلين (70 عضوا) لا يكفي إلا لتأييد مرشحين اثنين (بفرض تساوي الأصوات).

وسبق أن ذكر مصدر للـ RT أن "عبد الله سلوم عبد الله" وهو أول متقدم بطلب ترشح، قد حاز تأييد 35 عضوا وبالتالي أصبح مرشحا إلى جانب الرئيس الحالي بشار الأسد بانتظار الإعلان الرسمي.

وفيما يأتي قائمة بأسماء المتقدمين بطلبات ترشح:

عبد الله سلوم عبد الله

محمد فراس ياسين رجوح

فاتن علي نهار

مهند نديم شعبان

محمد موفق صوان

بشار حافظ الأسد

أحمد يوسف عبد الغني

ناهد محمد أنور الأيون الدباغ

محمد صالح أسعد الحاج عبد الله

عبد الحنان خلف البدوي

محمود أحمد مرعي

خالد عبدو الكريدي

سنان أحمد القصاب

محمد يوسف رمضان

أحمد هيثم أحمد المكاري

دعد مبارك قنوع

محمد كاميران محمد جميل ميرخان

حسين محمد طيجان

إيناس مروان القوادري

هاني عدنان الدهان

محمد حمدي الصلاح

محمد بشار محمد فايز ياسين الصباغ

محمد حيدر الشجاع

وليد ناظم العطار

محمد غسان أحمد الجزائري

عبير حبيب سلمان

أنور شلاش القداح

أحمد محي الدين الحلاق

محمد ناصر أحمد البقاعي

جهاد صالح الشخير

أنيسة بشير حموش

سمير أحمد معلا

حسين محمد جاسم

محمد سري محمد نبيل قنوت

فاطمة عكلة البركو

أمل محمد بشير قدور

أنور سجيع حسن

عدنان أنور شجاع

شايش حسين الخليف

تحسين فوزي المحمد

جلال عبد الكريم ابراهيم

أحمد غياث محمد شفيق صيداوي

طليع صالح ناصر

بشير محمد البلح

خالد عيسى العيسى

فايز كمال جحا

وسام الدين عبد الرحمن عثمان

محمد حبيب عروس

جبر محمود خلوف

معين أحمد إبراهيم

حسن ربيع الرويلي