إغلاق حساب زعيم المافيا التركي سادات بكر على "أنستغرام"

قال زعيم المافيا التركي، سادات بكر، المقيم في الإمارات، والمطلوب لدى سلطات بلاده، أن إدارة منصة انستغرام، أغلقت حسابه.

وتنشر "إنستغرام" عند محاولة الدخول إلى حساب بكر رسالة تقول "المستخدم غير موجود" ما يعتبر إشارة إلى إغلاق الصفحة.

وأعلن بكر، الموجود حاليا في الإمارات، منذ عدة أشهر أنه لن يستطع تصوير مقاطع فيديو لفترة طويلة لأن السلطات الإماراتية لم تعد تسمح بذلك.

وفي تركيا تم حظر العديد من تدوينات بكر في مواقع التواصل الاجتماعي بقرارات من السلطات القضائية.

وبكر انتقل إلى الإمارات هذا العام، ونشر من هناك العديد من مقاطع الفيديو والتغريدات التي تسيء إلى شخصيات سياسية وحكومية حالية وسابقة ورجال أعمال مقربين من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.