إغلاق شامل للضفة تزامنا مع الانتخابات الإسرائيلية

اعلنت اسرائيل الاحد، انها قررت فرض اغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بالتزامن مع انتخابات الكنيست الثلاثاء المقبل.

وقال الجيش الاسرائيلي انه خلال الإغلاق "سيسمح بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط، وذلك بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة.

واوضح الجيش في بيان ان الإغلاق، ومدته يوم مبدئيا، سيبدأ من منتصف ليل الإثنين/الثلاثاء، وسيرفع بعد ذلك بناء على تقييم الوضع" الأمني.

وقال البيان أن القرار اتخذ "بناء على تقييم الوضع الأمني وبتوصية المؤسسة الأمنية".

ياتي ذلك فيما عزز الجيش الاسرائيلي من انتشاره قواته في الضفة بعد هجومين واستهدفا جنودا ومستوطنين إسرائيليين بالقرب من مدينتي الخليل وأريحا.

واوضح الجيش أن التعزيزات تشمل سرية وقوات من وحدة "حرس الحدود"، بما يشمل 10 دوريات من منطقة القدس إلى جانب سرايا من قوات "حرس الحدود" التي تعمل في الضفة المحتلة، وقوات شرطية أخرى.

اعلنت اسرائيل الاحد، انها قررت فرض اغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بالتزامن مع انتخابات الكنيست الثلاثاء المقبل.

وقال الجيش الاسرائيلي انه خلال الإغلاق "سيسمح بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط، وذلك بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة.

واوضح الجيش في بيان ان الإغلاق، ومدته يوم مبدئيا، سيبدأ من منتصف ليل الإثنين/الثلاثاء، وسيرفع بعد ذلك بناء على تقييم الوضع" الأمني.

وقال البيان أن القرار اتخذ "بناء على تقييم الوضع الأمني وبتوصية المؤسسة الأمنية".

ياتي ذلك فيما عزز الجيش الاسرائيلي من انتشاره قواته في الضفة بعد هجومين واستهدفا جنودا ومستوطنين إسرائيليين بالقرب من مدينتي الخليل وأريحا.

واوضح الجيش أن التعزيزات تشمل سرية وقوات من وحدة "حرس الحدود"، بما يشمل 10 دوريات من منطقة القدس إلى جانب سرايا من قوات "حرس الحدود" التي تعمل في الضفة المحتلة، وقوات شرطية أخرى.

ويتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع الثلاثاء، لانتخاب برلمان جديد. وذلك للمرة الخامسة في أقل من أربع سنوات.

وكانت اسرائيل دخلت منذ عام 2019، في حلقة مفرغة من الانتخابات، وسط حالة من الجمود المستمر بين رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وخصومه من اليسار واليمين والوسط، اضافة الى حزب اسلامي عربي.

وترجح استطلاعات عودة نتنياهو (73 عاما) الى سدة الحكم في الانتخابات المقبلة، خصوصا في ظل مواجهته ائتلافا متنوعا من أحزاب منقسمة أيديولوجيا لكنها متوحدة في غايتها التي هي منع عودة رئيس الوزراء الاسبق الى السلطة.

وتمكن هذا الائتلاف، والذي يضم قوميين دينيين ووسطيين ويساريين وحزبا عربيا إسلاميا للمرة الأولى في تاريخ الدولة العبرية، من اقصاء نتنياهو في حزيران/يونيو 2021، بعدما مكث في المنصب 15 عاما، وهي أطول فترة حكم لشخص واحد في تاريخ إسرائيل.