إف.بي.آي: إطلاق الرصاص بقاعدة بحرية في تكساس “له صلة بالإرهاب”

قالت متحدثة باسم مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، الخميس، إن إطلاق الرصاص في قاعدة للبحرية بمدينة كوربس كريستي في ولاية تكساس “له صلة بالإرهاب” مضيفة أن المسلح قتل في مسرح الحادث لكن المحققين يبحثون عن مشتبه به آخر.

وأصيب بحار في الحادث الذي وقع صباح الخميس.

وقالت المتحدثة ليا جريفز “خلصنا إلى أن الحادث الذي وقع هذا الصباح في قاعدة كوربس كريستي البحرية الجوية مرتبط بالإرهاب”.

وأضافت أنه ربما يوجد شخص آخر له صلة بالمهاجم يتحرك طليقا في المنطقة.

وذكرت البحرية أن البحار الذي أصيب في الهجوم، وهو عضو بالقوة الأمنية للقاعدة، في حالة طيبة وخرج من المستشفى.

وفي العام الماضي قتل مسلح سعودي ثلاثة بحارة أمريكيين في هجوم بقاعدة بينساكولا البحرية في فلوريدا بعد أيام من إطلاق بحار أمريكي الرصاص على ثلاثة مدنيين في قاعدة بيرل هاربر العسكرية في هاواي فقتل اثنين منهم ثم انتحر. (رويترز)