إفشال محاولات إنزال أوكرانية للسيطرة على زابوروجيه النووية

للمرة الثانية خلال يومين، تتمكن القوات الروسية من احباط عمليات انزال للقوات الاوكرانية، بالقرب من محطة زابوروجيه النووية، للسيطرة عليها، وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن قواتها قتلت عشرات المسلحين الاوكرانيين، خلال عملية انزال فاشلة مساء الجمعة.

وأشارت "الدفاع الروسية"، اليوم السبت، إلى أن القوات الأوكرانية خسرت 47 جنديا، من بينهم 10 مرتزقة أجانب، و23 جريحا، في عملية الإنزال الفاشلة.

وجاء في بيان "وزارة الدفاع": "على الرغم من وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، حاول نظام كييف مرة أخرى الاستيلاء على محطة الطاقة النووية.. وفي 2 أيلول (سبتمبر)، في حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، حاولت قوات أوكرانية إنزال جنودها في منطقة زابوروجيه في محاولة للاستيلاء على المحطة، إلا أن القوات الروسية تمكنت من إحباط تلك المحاولة".

وتتعرض محطة زابوروجيه النووية، لقصف يومي من قبل القوات الأوكرانية، في ظل مخاوف أوروبية من حدوث كارثة نووية.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه سيكون لها تواجد دائم في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث سيواصل إثنان من مفتشيها العمل هناك، مشيرة إلى أن الجانبين الروسي والأوكراني وافقا على ذلك.

وعن النشاط العسكري في منطقة المحطة قالت الوكالة الدولية: "نرى نشاطا عسكريا حول المحطة، ورأيت أنا وفريقي فتحات وعلامات على المباني من جراء القصف، وهذا يعني أنه تم انتهاك السلامة الجسدية ليس مرة واحدة، ولكن مرات عدة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من يوم الخميس، أن نظام فلاديمير زيلينسكي قام مسبقا بالإعداد للعمليات القتالية التي شنتها المجموعات التخريبية الأوكرانية والقصف المدفعي على محطة زابوروجيه للطاقة النووية في يوم وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.