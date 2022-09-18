إقتراب إعصار "نانمادول".. إجلاء الملايين في اليابان

أصدرت السلطات اليابانية، أوامر بإجلاء ملايين السكان، في جنوب غرب البلاد، مع اقتراب إعصار "نانمادول" القوي، وتحذيرات من الفيضانات.

وأفادت قناة "NHK" بأنه صدرت أوامر لحوالي 2,5 مليون شخص في جنوب غرب اليابان بالإجلاء من منازلهم

وتم إلغاء 510 رحلات جوية في مناطق الإعصار، وتوقفت حركة العبارات بين الجزر، وحركة القطارات فائقة السرعة في بعض المناطق. كما بقي أكثر من 22 ألف منزل في منطقة الإعصار بدون كهرباء.

وتشير أوامر الإخلاء هذه إلى المستوى الرابع من بين خمسة مستويات تهديد محتملة، مما يعني التوصية بالإخلاء إلى مكان آمن، طالما لا يزال مثل هذا الإجراء ممكنا.

ويليه المستوى الخامس والأعلى الذي يعني الحاجة إلى إنقاذ الحياة بسبب تهديد مباشر. وتم الإعلان عن هذا المستوى من الخطر لما يقرب من 68000 شخص يعيشون في مدينتي إيدزومي ونيسينو وموتي في محافظة كاغوشيما بجزيرة كيوشو.

ومساء أمس السبت أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا خاصا من خطر الرياح العاتية والأمواج العالية لمحافظة كاغوشيما، فيما يتعلق بمرور إعصار نانمادول.

ويقع الإعصار حاليا في جنوب جزيرة كيوشو ويتحرك باتجاه الشمال الغربي. وتبلغ سرعة الرياح في مركزه 50 مترا في الثانية.

ومن المتوقع أن يقترب الإعصار من الساحل الجنوبي لجزيرة كيوشو ظهر اليوم الأحد، وبعد ذلك سيتغير اتجاهه نحو الشمال الشرقي باتجاه جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية. حتى الآن تصل سرعة الرياح في محافظة كاغوشيما إلى 42 مترا في الثانية. كما يحذر الخبراء من أن ارتفاع الأمواج في البحر يمكن أن يصل إلى 14 مترا.

ومن المتوقع أن تهطل في كيوشو في غضون 24 ساعة أمطار تصل إلى 600 ملم. يحذر خبراء الأرصاد الجوية من خطر حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وبهذا الصدد تم إلغاء 510 رحلات جوية في مناطق الإعصار، وتوقفت حركة العبارات بين الجزر، وحركة القطارات فائقة السرعة في بعض المناطق. وقد بقي أكثر من 22 ألف منزل في منطقة الإعصار بدون كهرباء.