"إكواس" تحدد موعد التدخل العسكري في النيجر.. تفاصيل القرار

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" عن تحديد اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر.

وأكد عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في "إكواس"، أن القرار قد اتخذ بالفعل، وأنه على الرغم من ذلك، فإنه لم يتم الكشف عن هذا اليوم بشكل علني.

وقال موسى خلال تصريحه يوم الجمعة، إن أي تدخل عسكري في النيجر سيكون قصير الأجل وسيهدف لاستعادة النظام الدستوري.

وأشار إلى أنه تم بالفعل الاتفاق على التفاصيل اللازمة لهذا التدخل.

اجتماع قادة جيوش دول "إكواس"

تم هذا الإعلان خلال اجتماع استمر ليومين بين قادة جيوش دول "إكواس" في غانا، حيث أعادت المجموعة تجديد تهديدها باللجوء للخيار العسكري للتصدي للمجلس العسكري الذي نفذ انقلابًا في النيجر في وقت سابق وأسفر عن اعتقال الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وأكد موسى أن "إكواس" مستعدة للتدخل في النيجر في أي وقت يتم الأمر، ودعا إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر وعائلته.

وأوضح أن التدخل العسكري ليس الخيار المفضل للمجموعة، ولكنهم مضطرون لاستخدامه نتيجة لتعنت المجلس العسكري في النيجر وعدم الامتثال للمطالب.

الحل العسكري جاهز للتنفيذ

وقال مفوض إكواس يوم أمس أن الحل العسكري جاهز للتنفيذ في حال فشلت الجهود الدبلوماسية في حل الأزمة في النيجر.

وفي حال اتخاذ القرار بالتدخل العسكري، من المتوقع أن يشارك آلاف الجنود من دول مثل نيجيريا وساحل العاج والسنغال وبنين. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن التحضيرات والتنسيق اللازمين قد يستغرقان أسابيع أو حتى أشهرًا.

عقوبات اقتصادية وقيود على السفر إلى النيجر

وكانت إكواس قد فرضت عقوبات اقتصادية وقيودًا على السفر إلى النيجر بعد الانقلاب العسكري، ووصفت الوضع بأنه "تطور خطير".

ورغم مرور الوقت دون تحقيق تقدم في الجهود الدبلوماسية وتوقف المفاوضات، قام المجلس العسكري في النيجر بتعزيز سلطته، مما ترك الإكواس مع خيارات محدودة.

يذكر أن إكواس لم تحقق سابقا أي إنجاز فيما يتعلق بوقف الانقلابات العسكرية المتفشية في هذه المنطقة الإفريقية، والتي شهدتها بوركينا فاسو ومالي المجاورتين في غضون ثلاث سنوات.

