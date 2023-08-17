تسجيل صوتي يكشف عن تفاصيل مروعة بالسودان: اغتصاب للفتيات وبيعهن بالدولار

في تقرير جديد صادر عن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان، تم توثيق 12 حالة جديدة للعنف الجنسي في منطقة معسكر "كلمة" للنازحين بجنوب دارفور، وقد أسفرت إحدى هذه الحالات عن وفاة الضحية نتيجة لمضاعفات الاعتداء الجسيم.

تضاف إلى ذلك، سُجلت أربع حالات أخرى للعنف الجنسي في العاصمة الخرطوم.

وبذلك ارتفع إجمالي الحالات الموثقة في العاصمة إلى 60 حالة منذ اندلاع الصراع في السودان.

وفي هذا السياق، أطلقت منظمات محلية ودولية نداءات تحذيرية تنبِّه إلى تصاعد معدلات العنف ضد النساء، خاصةً العنف الجنسي المرتبط بالصراع.

اختفاء قسري للنساء

تشير هذه المنظمات إلى أن عمليات الاختطاف والاختفاء القسري للنساء، إلى جانب إكراههن على مساعدة المسلحين، تمثل تحديات كبيرة تواجه جهود مكافحة العنف وتحقيق العدالة.

وصدم الجميع تسجيل صوتي تم الحصول عليه من رجل سوداني في ولاية الفاشر شمال دارفور، يكشف تفاصيل مؤلمة عن ثلاث فتيات تم اقتيادهن من الخرطوم بواسطة مسلحين إلى محلية دار السلام. وذلك وفقاً لتقرير نشرته شبكة بي بي سي ضمن برنامجها للسودان سلام

تبين من التسجيل أن سكان المنطقة حاولوا التدخل لإطلاق سراح الفتيات دون المساس بكرامتهن، وحثوا المسلحين على عدم استغلال الأوضاع الراهنة وابتزاز العائلات.

ومع ذلك، طلب المسلحون فدية مالية لإطلاق سراح الفتيات، حيث تم التواصل مع أهاليهن وتقديم مبلغ قدره 21 ألف جنيه سوداني (حوالي 35 ألف دولار) مقابل الإفراج عنهن.

بيع الفتيات بالدولار

صاحب التسجيل، الذي حفظت هويته، رأى مشاهد مروعة في منطقة ودعة جنوب الفاشر، منها مشاهدة عدد كبير من الفتيات المقيدات. كما تقدمت صحفية لبرنامج "للسودان سلام" بشهادة من طبيب في المدينة يؤكد فيها أن الفتيات "تم بيعهن بالدولار"، إذ قام تاجر بشراءهن مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ملايين الجنيهات.

الصحفية أشارت إلى أن الطبيب كان قد وعد بتصوير فيديو يظهر تبادل الفتيات، لكنه تراجع عن وعده خوفاً على حياته، مما يجعل من الصعب الحصول على دلائل قاطعة لهذه العمليات المؤلمة في الوقت الحالي.

مقطع فيديو صادم يوثق اغتصاب فتاة في الشارع العام بالخرطوم

وكانت شبكة "سي أن أن" قد وثقت في وقت سابق، مقاطع فيديو صادمة تم تصويرها بواسطة أحد سكان الخرطوم، لحظة اغتصاب فتاة في الشارع العام من قِبل أحد المسلحين.

وقالت الشبكة، نقلا عن الشخص الذي قام بتصوير الفيديو سرًا من شرفة منزله، أن هذه المقاطع تؤكد وجود حالات اغتصاب فعلية لكل من ينكر ذلك.

ويُظهر الفيديو رجلًا يرتدي زيًا يشبه زي قوات الدعم السريع، وهو يقف عند زاوية إحدى الشوارع بالقرب من مكان ارتكاب الاعتداء، ويبدو وكأنه يقوم بحماية المعتدي، حسبما أشار المصور لتلك المشاهد الصادمة.





