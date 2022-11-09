إلهان عمر في مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة

فازت النائب إلهان عمر بعضوية مجلس نواب مينيسوتا عن الحزب الديمقراطي في الولايات الأمريكية المتحدة، لتمثيل منطقة الكونغرس الخامسة في ولاية مينيسوتا لولاية ثالثة.

والنائب عمر سياسية أمريكيّة من مينيسوتا ذات أصل صومالي وبدأت اله‍ان تُحقق شهرة على المستوى المحلّي – في الداخل الأمريكي – منذُ عام 2016 ، لتصبح أول صومالية وأول لاجئة يتم انتخابها لعضوية مجلس النواب الأمريكي في عام 2018 .

وتمكنت النائب عمرمن هزيمة منافستها الجمهورية سيسلي ديفيس، حيث حصلت البرلمانية التقدمية على 77 في المئة من الأصوات بعد احتساب 83 في المئة من بطاقات الاقتراع قبل الساعة 10 من مساء الثلاثاء.

وقالت عمر إنها ستعطي الأولوية للسياسات الخارجية والإسكان والعمل والبيئة في ولايتها الثالثة.