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إمام مسجد الشيخ زايد يهاجم المتضامنين مع "الإيغور" (تغريدات)

منشور 26 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 09:53
إمام مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي، وسيم يوسف
إمام مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي، وسيم يوسف

هاجم إمام مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي، وسيم يوسف، المتضامنين مع المسلمين الإيغور، كما هاجم ما وصفه بالتحريض ضد الصين على خلفية الانتهاكات التي تقوم بها ضد المسلمين، متهما إيغوريين بالتطرف.

وعبر صفحته على “تويتر”، نشر الإمام يوسف فيديو لما قاله إنه “هجمات إرهابية” من إيغوريين في الصين.

وكتب: “طار بعض المشايخ بالفيديوهات واليوتيوب لتحريض المسلمين على الصين، بغض النظر عن رأيك لكن السؤال: هل رأيت أحدهم أنكر على المتطرفين ما فعلوه بالشعب الصيني؟!”.

وتابع قائلا: “لا تنظر بعين واحدة، تأمل ماذا فعل المتطرفون بالناس في الصين، فلماذا لم نجد إنكار أفعالهم، من الذين يحرضون على الصين الآن؟”.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعرب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عن شكره للإمارات على دعمها لسياسات بلاده بخصوص أقلية الإيغور المسلمة في إقليم “شينغيانغ” المعروف بـ”تركستان الشرقية”

 

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