إمام مسجد الشيخ زايد يهاجم المتضامنين مع "الإيغور" (تغريدات)

هاجم إمام مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي، وسيم يوسف، المتضامنين مع المسلمين الإيغور، كما هاجم ما وصفه بالتحريض ضد الصين على خلفية الانتهاكات التي تقوم بها ضد المسلمين، متهما إيغوريين بالتطرف.
وعبر صفحته على “تويتر”، نشر الإمام يوسف فيديو لما قاله إنه “هجمات إرهابية” من إيغوريين في الصين.
وكتب: “طار بعض المشايخ بالفيديوهات واليوتيوب لتحريض المسلمين على الصين، بغض النظر عن رأيك لكن السؤال: هل رأيت أحدهم أنكر على المتطرفين ما فعلوه بالشعب الصيني؟!”.
وتابع قائلا: “لا تنظر بعين واحدة، تأمل ماذا فعل المتطرفون بالناس في الصين، فلماذا لم نجد إنكار أفعالهم، من الذين يحرضون على الصين الآن؟”.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعرب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عن شكره للإمارات على دعمها لسياسات بلاده بخصوص أقلية الإيغور المسلمة في إقليم “شينغيانغ” المعروف بـ”تركستان الشرقية”
بالرغم من أنه مجرد سؤال بسيط جداً ..— د. وســيـم يــوســف (@waseem_yousef) 25. december 2019
وليس فيه أي رأي ..
إلا أنه أزعج #أذناب_داعش و #المتشددين و #الظلاميين ..
أجيبوا عن السؤال فقط .. التغريدة لا تحمل أي رأي .. عبارة عن سؤال يخص دعاتكم فقط .. لماذا انزعجتم ؟؟ https://t.co/HnAIKZUcit
شحنوا الشباب لأفغانستان— د. وســيـم يــوســف (@waseem_yousef) 25. december 2019
شحنوا الشباب لباكستان
شحنوا الشباب للشيشان
شحنوا الشباب لسوريا
شحنوا الشباب للعراق
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مات الشباب .. وبقي من شحنهم مع زوجاتهم و أطفالهم ..
والأن يشحنون الشباب للصين و الهند !
لن يتوبوا أبدا .. فطعامهم وشرابهم الدم ..