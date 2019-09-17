إمدادات النفط السعودية عادت كما كانت قبل الهجمات

اعلنت السعودية الثلاثاء، ان المعروض النفطي للمملكة عاد بالكامل كما كان قبل الهجوم الذي استهدف منشآت شركة ارامكو النفطية مطلع الاسبوع، وقلص الانتاج بمقدار النصف.

قال وزير الطاقة السعودي الثلاثاء إن المعروض النفطي للمملكة عاد بالكامل بعد هجمات مطلع الأسبوع التي قلصت الإنتاج بمقدار النصف وإن المملكة ستصل بالطاقة إلى 11 مليون برميل يوميا بنهاية سبتمبر أيلول وإلى 12 مليون برميل يوميا بنهاية نوفمبر تشرين الثاني.

وأبلغ الوزير الأمير عبد العزيز بن سلمان مؤتمرا صحفيا أن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول وإن أكبر بلد مصدر للخام في العالم سيواصل إمداد عملائه بكميات كاملة في الشهر الحالي.

وقال إن السعودية ستصون دورها كمورد آمن لأسواق النفط العالمية، مضيفا أن المملكة بحاجة إلى أخذ إجراءات صارمة للحيلولة دون مزيد من الهجمات.